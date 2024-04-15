Emekliye intibak düzenlemesi! SGK Uzmanından milyonları heyecanlandıran açıklama

15 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:54

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi memur emekli maaşlarına eşitlenerek yüzde 49,25’e tamamlandı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL’ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamalarında sık sık emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderileceğini ifade ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise milyonları heyecanların heyecanlandıracak açıklamayı yaptı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla milyonların maaşlarına etki edecek enflasyon farkı belli oldu. Emekli şimdiden yüzde 15,06 zammı hak etti. Zam oranının temmuz ayına kadar yüzde 24-25 bandında seyretmesi bekleniyor.

Emekli memur maaşlarında bu orana toplu sözleşme farkı da eklenecek. Tüm emeklilerin maaşlarına refah payının yansıtılması bekleniyor. Bu gelişmelerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

İNTİBAK YASASI GELECEK

Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklileri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu ifade etti. Erdursun, intibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını açıkladı.

TÜM EMEKLİLERE YANSIR

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır”