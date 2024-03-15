Emekliye seyyanen zamda son 1 haftaya dikkat! SGK Uzmanı tek tek açıkladı

15 Mart 2024 15:07 - Güncelleme : 15 Mart 2024 15:29

Milyonlarca emeklinin yılbaşında aldığı zam, fiyat artışları ve enflasyon ile birlikte eridi. Bayram ikramiyelerinde emeklinin umduğunu bulamadı. 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edilmesiyle birlikte hüküetin ilk icraatı da geldi. "Emekli kartı" devreye alınırken yeni zam beklentisi de var.

Seçimler öncesinde meydanlarda emekli ile ilgili vaatler ön plana çıkarken ‘seyyanen zam’ beklentisi de hemen hemen her yerde dillendiriliyor. Emekli tarafındaki yeni gelişmeleri, kulis bilgilerini ve son gelişmeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Alper Altun 'Bi Bakalım'da anlattı.

EMEKLİ KART UYGULAMASINDAKİ DESTEKLER YENİ DEĞİL

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilere erilecek 'Emekli Kart' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, verilen desteklerin yeni olmadığını dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu kart meselesi yeni bir uygulama değil. Aile Bakanlığı vasıtasıyla yardımlar yapılıyor. Muhtaç olan emekliler ile ilgili, gelirlerine bakılarak yardım yapılması söz konusu oluyor. Devlet yardımları zaten yapılıyor. Burada gelir testi yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları var. Onlar buları yapıyor. Gelirine ve mal varlığına bakılacak. O kartın amacı gıda, elektrik ve doğalgaz yardımları yapılıyor. Emeklileri sosyal yardımlara yaklaştırmak her ne kadar iyi niyetli olsa da iyi karşılanmıyor. Emekli ben yıllarca prim ödedim. Neden sosyal yardım alıyorum diyor. Devlet hiç prim ödememiş kişilere 65 yaş yardımı zaten veriyor. Engelli olanlara prim ödemese bile, muhtaç olanlara 40’a varan destek var. Doğalgaz ve elektrik yardımı zaten yapılıyor.

EMEKLİ SOSYAL YARDIMLARA TEPKİ GÖSTERİYOR: SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Karakaş, seçim öncesi yapılan anketlerde sosyal yardım değil seyyanen zammın yüzde 60 oranda istendiğini dikkat çeken İsa Karakaş, "Nisanda beklediler olmadı. Ocakta beklendi o da olmadı. Emeklilerin istediği seyyanen zamdır. Sosyal yardımlar hükümet için avantaj değil dezavantaja dönüşür" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

İsa Karakaş, seyyanen zam ile ilgili son haftaya dikkat çekerek, "Emeklilere benim öngörüm seçim gününe kadar bir düzenleme yapılabilir yönünde. Önümüzdeki hafta bu güne kadar sinyal gelir somut adım atılırsa sonuç tamamen seçimler için tersine dönebilir." dedi.

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