En büyük yatırım doğal gaz ve petrol üretimine yapılacak

17 Ocak 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yatırım Programı’nı değerlendirdiği açıklamasında en büyük yatırımı doğal gaz ve petrol için yapacaklarını, bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacaklarını kaydetti.

100 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Geçen yıla kıyasla enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2024’te yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira, madencilik sektörüne yapılacak yatırımın da yüzde 34 artışla 106 milyar lira olacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacağız.

Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız.” dedi.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrik iletim altyapısına da önemli miktarda yatırım yapacaklarını vurgulayarak "2024 yılında doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması, doğal gaz iletim hattı yapımı ve modernizasyonu, doğal gaz ulaşmayan yerlere doğal gaz arzı sağlanması gibi faaliyetler kapsamında BOTAŞ, 29 milyar lira yatırım gerçekleştirecek.

TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira kaynak aktaracak. Böylece diğer yatırımlarla beraber 2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne yapacağımız toplam kamu yatırımı 181,7 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.

Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

BAKAN BAYRAKTAR ÖZEL SEKTÖRE SESLENDİ

"Türkiye Yüzyılı’nın ilk yılında enerji ve madencilik sektörlerine yapacağımız yatırımlar sayesinde doğal gaz ve petrol alanında inşallah gerçekleştireceğimiz yeni keşiflerle, sağlayacağımız üretim artışları ile hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Burada özel sektöre de büyük bir görevler düşüyor. Kamu yatırımlarının çok daha üzerinde, özellikle yenilenebilir enerji üretimi alanında özel sektörün gerçekleştireceği yatırımlarla hedeflerimize büyük katkı sunacaklarını düşünüyorum."

YENİLEBİLİR ENERJİDE HEDEF BELLİ OLDU

Bakan Bayraktar özel sektörün katkısı ile her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacaklarını belirterek, "Hedefimiz bu yatırımlarla 2035 yılına kadar mevcut kurulu gücümüze toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemektir." dedi.

Bayraktar, yayımlanan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hatırlatarak 2030 yılına kadar 20,2 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı yapılacağını, bu sayede 2040 yılına kadar 46 milyar dolar tasarruf sağlanacağını da ifade etti.