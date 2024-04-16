En düşük emekli maaşlarında kök değişimi şart! Temmuz ayı emekli maaş zammı hesaplaması

16 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:36

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında. Kök maaşların değişmesi beklenen Temmuz ayında dair kaba taslak zam oranları ortaya çıktı. Özellikle en düşük emekli maaşlarında iyileştirme yapılması akabinde tam maaşlarda da değişim meydana gelecek. En düşük emekli maaşı hesaplamasını yapmak isteyen vatandaşlar Mart ayı enflasyon rakamının yansıması üzerine yüzde 15 bir zam bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARINDA KÖK MAAŞ DEĞİŞİMİ!

Emeklilerin kök maaş değişimini beklemesindeki en önemli detay düşük emekli maaşları oldu. Oranları bir hayli düşen emekliler için Temmuz ayında kök maaş değişimine gidilecek.

Kök maaşlardaki yükselme 10 bin TL kalan en düşük maaşlarının bir nebze olsa yükselmesi bekleniyor. Kök maaş değişiminde yaşanan yükselme ile beraber yapılacak zam da maaşların genelinin iyileşmesini sağlayacak. Tam rakamlar Mayıs ve Haziran ayının enflasyon miktarlarına göre hesaplanacak. Ancak ortalama uzmanlar emekli maaşlarına yüzde 15 yapılması beklediklerini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

Enflasyon farkı son olarak Mart ayında açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon hem emekli hem de memur zammını etkileyecek. E- devlet üzerinden kök maaşlarının üzerine yüzde 15 ekleme yaparak ne kadar bir değişim yaşanacağını hesaplayabilir.