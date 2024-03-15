Erdoğan "Emekliler Yılı" demişti ilk adım geldi: Emekli Kart! Kimler yararlanacak belli oldu

15 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 15 Mart 2024 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmişti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar doğrultusunda ilk adım geldi.

EMEKLİ KARTTAN KİMLER FAYDALANACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında en düşük emekli aylığı alanlara; doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilmesi kararlaştırıldı. Bu karta doğal gaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla para yüklenecek.

HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan planlamalara göre, söz konusu kart 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere verilecek. Bu kartlara doğal gaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Bakanlık tarafından para yüklenecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması hak sahiplerinin açıklanması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ALANLAR DA YARARLABİLİR

AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, emekli karttan ilerleyen süreçte asgari ücret alan dar gelirli vatandaşların da faydalanması mümkün. Özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesi de bir başka plan.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hâlen dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğal gaz tüketim desteği sağlıyor. Ayrıca elektrik desteği olarak hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında ödeniyor.