Erken emekliliğin kapısı aralanıyor! İşte 49-52 yaş aralığında olanlara büyük avantaj sağlayan formüller

22 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:18

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Milyonlarca çalışanın tek bir hayali var: Emeklilik. Yıllarca çalışıp, primi ve yaşın dolmasını bekleyen kişiler emekliliğini öne çekmenin yollarını arıyor. EYT’den faydalanamayan ya da yapılacak düzenlemeleri bekleyen yüz binlerce kişi bulunuyor. Ancak emeklilik sisteminin getirdiği bazı avantajlar da bulunuyor. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyen çalışanlar, mevzuatın belirlediği şartları dikkatle inceliyor. Erkekler için emekli olabilmek için 25 yıl sigortalılık süresi gerekirken, kadınlar için ise bu süre 20 yıl olarak belirlendi. Bunun yanında işe giriş tarihine bağlı olarak belirli bir prim ödeme şartı da bulunuyor.

EYT YASASI İLE EMEKLİ OLMA HAKKI KAZANILDI

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkı kazanıldı. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı da bulunuyor. Yasalarda emeklilik tarihini öne çekmek için bazı özel durumlar bulunuyor. durumlar söz konusu. İşte emeklilik süreçlerinde avantaj sağlayan uygulamalar...

ÇOCUK AVANTAJI

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Staj yapan anneler için bu istisna da uygulanıyor ve stajdan sonraki çocuklar borçlanıldığında işe giriş tarihi geri çekiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

KISMİ EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor. 15 yıl 3600 günü olan erkek sigortalı 55 kadın sigortalı ise 50 yaşını doldurmuşsa kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

YÜZDE 60 RAPOR

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor. Yaş şartı aranmıyor. Bunun için SGK'dan hastaneye sevk almak gerekiyor. Verilecek heyet raporu SGK tarafından onaylanınca maaş bağlanıyor. Ancak malulen emekliler çalışamıyor. Çalışınca emekli maaşı kesiliyor.

VERGİ İNDİRİMİ

Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar çalışabiliyor maaşları kesilmiyor.

YIPRANMA

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Burada eklenen prim süresinin yarısı kadar süre de yaş şartından düşülüyor.

ANNEYE PRİM

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor. Böylece 4 yıl çalışan bir anne 5 yıl çalışmış gibi oluyor ve erken yaşta emekli maaşı alabiliyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANA AVANTAJ

Yurt dışında yaşayan erkek sigortalılar yurt dışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri satın alarak emeklilik hesabında kullanabiliyor. Kadınlar ise yurt dışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'den emekli olabiliyor.