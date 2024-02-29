Esnafa can suyu olacak kredi müjdesi! Bakan Bolat duyurdu: 750 bin lira kullanıma hazır

29 Şubat 2024 10:39 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:46

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan esnafa finansman destek kredisi müjdesi geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin bugün itibarıyla hazır olduğunu belirten Bakan Bolat, "Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı" dedi.

“İLK 2 AYIN SONUNDA İHRACAT 258 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara’da esnaf buluşması programına katıldı.

Türkiye'de 1980'de 1000 adet ihracatçı, 25 bin şirket ve esnaf sayısının da 1 milyonun altında olduğunu anımsatan Bolat, o dönemde 5 tarım ürününe dayanan ihracatın da 2 milyar 900 milyon dolar olduğunu hatırlattı. 2002 yılı sonunda ise 35 bin ihracatçı ile 36 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Bolat, 2022 yılında ise 140 bin ihracatçıyla 256 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti. Şu anda ilk 2 ayın sonunda bu rakamın 258 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Bolat, yıl sonunda ise 267 milyar doların yakalanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bolat, 2002 yılında Türkiye'de istihdam rakamının 19 milyon olduğuna değinerek, 2023 yılı Aralık ayı istihdam rakamının 32 milyon istihdam olarak açıklandığını ve 21 senede 13 milyonluk net istihdam artışının sağlandığına dikkati çekti.

"ESNAF BAŞINA KREDİ LİMİTİ 750 BİN LİRA KULLANIMA HAZIR"

AK Parti iktidarı döneminde esnafın iş imkanlarının büyüdüğünü, esnafa verilen desteklerin arttığını, 21 yılda 450 milyar lira sübvansiyonlu destek verildiğini dikkat çeken Bakan Bolat, esnafa kredi müjdesini verdi.

Esnaf finansman destek kredisinin 750 bin liraya çıkarıldığını belirten Bakan Ömer Bolat, kredilerin bugün itibariyle kullanıma sunulacağını söyledi. Bakan Bolat, "Bugün için de şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnaf başına limit daha önce 500 bin liraydı, birkaç ay önce 650 bin liraya çıkarılmıştı, bugün söylüyorum 750 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 25,5 maliyetle piyasa rayiçlerinden çok çok aşağıda maliyetle, 5 yıl vadeli 300 milyon liralık TESKOMB üzerinden esnafa finansman destek kredisi sabah itibarıyla hazırdır, kullanabilirsiniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.