Et fiyatlarını düşürecek öneri! KDV’nin kaldırılması çağrısı geldi

19 Nisan 2024 17:43 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:48

Et fiyatlarına gelen zamlar durmak bilmiyor. Bayram öncesinde başlayan fiyat artışları devam ederken siyasilerden de zam tepkisi gelmeye devam ediyor.

HÜKÜMETE KDV KALDIRILSIN ÇAĞRISI

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ithalat politikalarıyla yüksek et fiyatı sorununun çözülemeyeceğini belirterek, et ürünlerine uygulanan yüzde 10 KDV'nin kaldırılması çağrısında bulundu.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, beslenmenin, yaşam hakkından sonra gelen en önemli haklardan olduğunu ifade etti.

“FİYATLAR ANORMAL DERECEDE YÜKSELDİ”

Et fiyatlarının anormal yükseldiğini belirten Sarıbal, 25 kilogram etle bir çuval yem, 1 litre sütle 1,5 kilogram yem alınabilmesi gerektiğini defalarca söylediklerini dile getirdi.

“İTHALAT POLİTİKALARIYLA ÇÖZÜLEMEZ”

Sarıbal, konuyla ilgili paylaşımında, "İthalat politikalarıyla yüksek et fiyatı sorunu çözülemez. 2009-2010 yıllarından itibaren başlayan 14 yıllık süreçte 11 milyar doların üzerinde sadece canlı hayvan ve ete para veren bir ülkeyiz." diye konuştu.

Süt üreticisinin de zarar etmeye devam ettiğini dile getiren Sarıbal, "Süt üreticisi zarar etmeye devam ettiği sürece Türkiye et sorununu çözemez. Et sorununu çözebilmeniz için sağmal ineklerin sürü olarak kalması, sayısının düşmemesi, kesilmemesi ve doğum yaptırılması gerekiyor. Ne yazık ki süt hayvanları sürekli kesime gidiyor." dedi.