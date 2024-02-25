Ev sahibi kiracı krizi bitiyor! Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor

25 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:30

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek, gelir kira dengesini sağlamak amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konulan yüzde 25 kira zam sınırı uygulamasında sona gelindi. Düzenleme geçen yıl uzatılmış kiracı mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir televizyon programında ‘Yüzde 25 sınırı temmuzda uzatılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi.

Bakan Yılmaz Tunç, son iki senedir kira fiyatlarındaki fahiş artış sonrası uygulamaya konulan yüzde 25 zam sınırı ile ilgili düzenlemenin 1 Temmuz'da sona ereceğini duyurdu. Bakan Tunç, düzenlemenin artık uzatılmayacağını söyledi.

FAHİŞ ARTIŞA ÖNLEM OLMUŞTU

TV100 yayınına konuk olan Tunç, "Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.

Tunç 1 Eylül'den beri kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattıklarının altını çizerek 1 Temmuz sonrasına ilişkin "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" yorumunu yaptı.

MAĞDURİYET ÖNLENDİ, ARABULUCULUK DÖNEMİ BAŞLADI

Bakan Tunç "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

KİRA ZAM SINIRI 2022’DE BAŞLADI

Ev sahiplerinin fahiş kira artışlarının önüne geçmek için 2022 yılında devreye alınan düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirmişti. Endişeler nedeniyle hükümet süreyi daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzattı.

Uzatılması ile ilgili düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.

Düzenlemeye göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecekti.

TEMMUZ ÖNCESİ ARTIRIMLARDA YÜZDE 25 1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Kirada üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele alıyor. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 25'in altında olması gerekiyor. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktı.