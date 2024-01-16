Ev sahibinden ‘Ali Cengiz’ oyunu! Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolunu buldular

16 Ocak 2024 10:34 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:39

Ev sahibi kiracı arasında sular durulmuyor. Fahiş kira artışı ve uygulanan yüzde 25 zam sınırı ev sahiplerini durdurmuyor. Ev sahibi kiracı anlaşmazlığında yeni perde şaşkına çevirdi. Kiracıyı tahliye etmek için her yolu başvuran ev sahipleri tahliye edemeyince bu kez ‘Ali Cengiz’ oyunu gibi satış hilesine başvurdu.

MÜLK KARDEŞE, KİRACI KAPIYA

Ev sahipleri mülklerini aile yakınlarına veya şirketlerine satarak kiracılarını tahliye ediyor. Bazı mülk sahiplerinin kiracılarını çıkarabilmek için evlerini akrabalarına veya şirketlerine satıp devamında tahliye kararı çıkarttıkları öne sürüldü.

KİRALAR ARTIYOR, SORUNLAR DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Artan kiralar beraberinde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunları artırdı. Mahkemelerde binlerce davanın yanı sıra kimi zaman anlaşmazlıklar şiddet boyutuna dahi varabiliyor. Yaşanan sorunlarda kimi zaman kiracılar kimi zaman mülk sahipleri haklı olabiliyor. Ancak yaşanan sorunlara her gün yenileri ekleniyor.

UZMANI UYARDI: YAPILAN ÇOĞU SATIŞ GERÇEK DIŞI, VERGİ KAÇIRANI İHBAR EDİN

Avukat Sibel Sevinç Deveci, dün X hesabından şöyle bir iddiada bulundu:

“Bu kiracı ev sahibi meselesi değişik hal aldı. Eşine kardeşine satış gösterip yeni ev sahibi olarak eş kardeş tahliye istiyor. Kiracılara bir tüyo. Yapılan çoğu satış gerçek dışı. Vergi kaçıranı ihbar edin ve kaçırılan vergi tutarının belirli bir yüzdesini ödül olarak isteyin.”

EVİ ŞİRKETİNE VE KARDEŞİNE SATTI İDDİASI

Deveci’nin paylaşımın altında kiracılar veya mülk sahipleri lehine çok sayıda yorum yapıldığı görüldü.

Örneğin Aslı Şenol adlı bir kullanıcı, “Ev sahibim her yıl evi diğer şirketine ve kardeşine satış yapıp kira artırımı yapmak istiyor şu anda aynı apartmandaki üç kiracısına tahliye davası açtı. Toplam 99 dairesi var hiçbiri şahıs adına ya da kendi şirketinin üzerine olmadığı için tespit yaptıramıyoruz” iddiasında bulundu.