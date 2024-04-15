EYT ve kademeli emeklilik hayalleri yıkıldı! Erken emeklilikte güncel prim sayımı

15 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 11:03

Kıl payı erken emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar vatandaşların SGK ve Bağ-Kur'daki prim sayılarını yeniden hesaplamaları gerektiğini hatırlattı. Böylece EYT ya da kademeli emekliliği beklemeden emekli olma fırsatı artış olur. Peki nasıl mı? Erken emeklilikte en kritik süreç aslında prim sayısıdır. Kaybolan prim günleri için SGK ve Bağ-Kur kurumlarına başvurarak geçmişe yönelik kayıplar telafi edilmeli.

EYT VE KADEMELİ EMEKLİLİK HAYALLERİ YIKILDI!

Seçimlerde en çok beklenen haberlerden biri ikinci bir EYT süreci ya da kademli emeklilik fırsatlarıydı. Ancak bu iki durum vatandaşların beklediği gibi sonuçlanmadı. Her geçen gün erken emeklilik hayalleri yıkılanlar için uzmanlar prim hatırlatması yaptı. Prim sayılarında kayıp yaşanmaması için uzmanlar mutlaka vatandaşların geriye yönelik prim güncellenmesi yapması gerektiğinin altını çizdi.

ERKEN EMEKLİLİKTE GÜNCEL PRİM SAYIMI

SSK'dan emekli olmak isteyen vatandaşlar en az 3600 prim gününü tamamlaması gerekirken Bağ-Kur emeklileri ise 5400 güne ihtiyaç duyar. Bu prim sayıları yaklaşık 55-60 yaşına kadar anca tamamlanır. Ancak aslında bir çok vatandaşın geriye yönelik bir çok prim sayısının hesaplanmaması bu süreci uzatır. Bu yüzden yaş sınırının tamamlanması beklenir.

Uzmanlar ise bunun yerine geriye yönelik kayıp primlerinin olup olmamasının araştırılmasının erken emeklilik fırsatını artırdığını vurguladı. 2008 öncesinden emekli olmaya başlayanlar geriye yönelik işçi primleri için başvuruları hem SGK'ya hem de Bağ-Kur kurumlarına yaparak haklarını arayabilir.