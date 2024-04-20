Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

20 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:01

Sosyal medyada başlatılan restoran ve kafe boykotu başladı. Tek kurabiyeye 110 lira, bir bardak çaya 60 lira, Türk kahvesine 80 lira gibi fiyatlara sosyal medyada gelen tepkiler işletmelere boykota kadar uzandı. Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat denetimleri de bu boykotla birlikte hızlandı.

ENFLASYONUN ÜSTÜNE ARTIŞLAR VAR

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesi devam ederken, restoran ve kafelerin maaş zamları ile birlikte maliyet artışlarını bahane ederek uyguladığı fiyat politikası milyonlarca kişinin hedefi oldu. Enflasyonu geçen zamlar başta öğrenciler olmak üzere toplumun pek çok kesimini etkiledi.

HAFTA SONU BOYKOTU UYGULANACAK

Sosyal medyada fiyatları paylaşan on binlerce kullanıcı fahiş artışların geri çekilmesini sağlamak amacıyla restoran, lokanta ve kafeleri boykot hareketi başlattı. Boykot 21 Nisan’da da sürecek. Hafta sonu için planlanan boykot hareketi, ünlü isimlerin de desteğiyle çığ gibi büyüyor.

EKONOMİSTLER DE ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Sosyal medyada boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre işletmelere tepki gösterdi. İris Cibre’nin yaptığı, “küçülmüş porsiyon, kalitesi düşmüş yiyecek ve içecek sunan fahiş fiyatlı restoran ve kafelere boykot” çağrısı sosyal medyada karşılığını buldu.

Ünlü televizyon programcısı Armağan Çağlayan da boykotla birlikte “Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?" mesajı yayınladı.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer "Bu cumartesi ve pazar kafe ve restoranlara gitmiyoruz!" diyerek boykota destek verdi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİLE FIRSATÇILARA İSYAN ETTİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, yapılan boykotun haklı olduğunu söyledi. Fahiş fiyat artışlarından turistlerinden şikâyetçi olduğunu belirten Bingöl, "Bu gidişle turizm bitecek! Maalesef içimizde fırsatçılar var. Enflasyonu artıranda bu fırsatçılar. Hem vatandaşı hem de esnafı memnun edecek bir formül bulmalıyız" dedi.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ DE DESTEK VERDİ

Boykota destek veren Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Boykotun dize getiremeyeceği firma yoktur. Her şey hükümetten beklenmemeli, yaptırım gücü olan odalar elini taşın altına koymalı" ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyatlar yüzüden 2 yıldır hem marketler hem de yeme içme sektörü için uyguladığı denetimler boykotla birlikte daha da artırıldı. Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanında restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulup konulmadığını denetledi. Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya işletme girişlerinde belirtilen fiyat listeleri ile masada yer alan fiyat listelerinin aynı olması gerektiğini dile getirerek, kasada ne kadar ücret ödeyeceğini bilerek masadan kalkmasının tüketicinin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, servis hizmeti sunulan işletmelerde, tüketiciler sipariş verinceye kadar fiyat listelerinin masanın üstüne konulması gerektiğini söyledi. Arslanlar masaların üzerinde yer alan QR kodlu menülerin tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti.