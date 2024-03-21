Faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar...

21 Mart 2024 14:33 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Uzmanların ve analistlerin sabit faiz beklentilerinin aksine Merkez Bankası 300 baz puan faiz artışına gitti. Döviz kurlarında ise aşağı yönlü hareketlilik başladı.

MERKEZ’DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası metninde likidite hareketlerinin yakında takip edileceği ifade edilirken “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” denildi.

DÖVİZ KURLARI HAREKETLENDİ

Merkez’in kararı öncesi 32,42 seviyesinden işlem gören dolar kuru, karardan sonra 32,11 seviyesine kadar indi. Kur, şu dakikalarda ise yüzde 0,74 gerilemeyle 32,13 TL'den işlem görüyor. Euro kuru ise faiz kararının açıklanmasından önce 35,47 seviyesinden işlem görürken kararın ardından 35,13 TL'ye geriledi.

Değerli metal cephesinde ise daha sınırlı geri çekilmeler yaşandı. Buna göre 2300 TL’nin üzerini test eden gram altın, karar sonrasında 2287 liraya geriledikten sonra 2290 liradan işlem gördü. Karardan önce 9089 seviyesinden işlem gören BIST 100 endeksi ise kararın ardından saat 14.12 itibarıyla 9033 puandan fiyatlandı.