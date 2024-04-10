Fed için kritik sinyal geldi, altın gevşedi! ABD enflasyon verileri açıklandı

10 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:40

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Küresel piyasaların kilitlendiği ABD enflasyonu açıklandı. Fed’in faiz politikasında ipuçları verecek kritik veriler piyasanın beklentilerini aştı.

ENFLASYON EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

ABD’de enflasyon Mart’ta aylık yüzde 0,4 olurken yıllık bazda yüzde 3,5’e yükseldi. Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi. Böylece ABD enflasyonu martta beklentileri aştı. Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED TARAFINDAN FAİZ ÖTELEMESİ GELEBİLİR

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.

BARINMA VE BENZİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buldu. ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber saat 15.40 itibarıyla ons altının fiyatı, 2 bin 339 dolara geriledi. Ons altın şu sıralarda 2 bin 340 seviyelerinde bulunuyor.