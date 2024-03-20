FED sonrası ilk tepki! Piyasalarda büyük sıçrama: Altın ve dolar yükselişe geçti 

20 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 20 Mart 2024 21:57

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Fed, böylelikle üst üste beşinci toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

'FAİZ İNDİRİMİ' SİNYALİ PİYASAYI CANLANDIRDI

Altın yatırımcıları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde üç kez faiz indirimi yapabileceği yönündeki sinyallerle rahat bir nefes aldı. Piyasalar, FED'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle yeniden canlandı.

Merkez Bankası, faiz indirimine ilişkin net bir takvim belirlemekten kaçınırken, para politikası açıklamalarında ekonominin sağlığına dair iyimser bir dil kullanmaya devam ediyor. Ancak, enflasyonun düşüş trendine girmesine rağmen, FED faiz indirimi için henüz hazır olmadığını belirtti.

Analistler, "Fed toplantısı sonrası ilk reaksiyon olarak ABD borsalarında hafif yükselişler mevcut. Dolar endeksi sınırlı geriliyor ancak piyasanın tepkisi çok güçlü olmasa da dolar negatif olarak fiyatlıyor." diyerek yorumladı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Faiz kararından hemen önce düşüş eğiliminde olan Ons altın 2 bin 160 dolar seviyesinden yükselişe geçti. Karar sonrası Ons altın 2 bin 175 dolara kadar yükseldi.

Gram altın 2 bin 240 TL'den 2 bin 262 TL'ye kadar çıktı.

Dolar 32.37 TL seviyesinde yatay seyrinde devam ederken, Fed öncesinde 63 bin dolar aralığında seyreden Bitcoin, 64 bin 155 dolara çıktı.