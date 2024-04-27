Filistin hurmasına gümrük muafiyeti geldi! Ticaret Bakanı Bolat duyurdu

27 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:35

Türkiye’den Filistin ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir adım geldi. Filistin hurmasına gümrük muafiyeti uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz aralık ayında yapmış oldukları görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

HURMA İTHALATI KOTASI 5 BİN TONA YÜKSELTİLDİ

Bakan Bolat, “Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN EKONOMİSİNE KAYNAK SAĞLAYACAK

Alınan karar neticesinde Filistin ekonomisinin göreceği olumlu etkiyi dile getiren Bolat, “Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.