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Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:40

Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz baklava için metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler

Bayramda ucuz baklava yemek isteyen İstanbullular, Şirinevler'deki bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 1 saati aşan bekleyişin sonunda da ucuz baklavaya kavuştu.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz baklava için metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler

Metrelerce kuyruğun, o kuyrukta saatlerce beklemenin sebebi, ucuz baklava. Bayram öncesi Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi, İstanbul’da da arife günü alışveriş telaşı yaşandı. Özellikle tatlıcılar doldu taştı. Şirinevler'deki bir tatlıcıda da ucuz baklava kuyruğu vardı.

Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz baklava için metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler - 1. Resim

FİYATLAR ENFLASYONA KAFA TUTTU

Şirinevler'deki tatlıcıda cevizli baklavanın kilosu 84 liradan; fıstıklı baklavanın kilosu ise 155 liradan satıldı.

Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz baklava için metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler - 2. Resim

BAKLAVA İÇİN METRELERCE KUYRUKTA SAATLERCE BEKLEDİLER

Ucuz baklava almak isteyenler de, 1 saati aşkın süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Ucuz baklava almak için bekleyen Zeki Ateş, “Baklava alabilmek için 1,5 saat oldu hala bekliyoruz. Fiyatları piyasaya göre uygun olduğundan dolayı biz de buradan alıyoruz” diye konuştu.

Fiyatı duyan oraya koştu! Ucuz baklava için metrelerce kuyrukta saatlerce beklediler - 3. Resim

“BURADA BEKLEMEYE DEĞİYOR”

Baklava sırasında bekleyen Mehmet Aslantaş, “Ben de 1 saattir sırada bekliyorum. Fiyatlar dışarıya göre gerçekten çok uygun. Dışarıda satılan baklavanın 3’te biri fiyatına burada baklava satılıyor. Cevizli baklavanın kilosu piyasada 300 TL’den aşağı yok. Burada kilosu 84 TL, burada beklemeye değiyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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