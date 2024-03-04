Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

04 Mart 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Mart 2024 11:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon aylık yüzde TÜFE aylıkta yüzde 4,53 olurken yıllıkta yüzde 67,07 arttı. Böylelikle fiyat artış oranı en fazla ve en az olan ürünler belli oldu.

EN ÇOK ORTA ÖĞRETİM ARTTI

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 21,78 ile orta öğretimde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Geçen ay orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 16,99 ile tereyağı, yüzde 16,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ücreti izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,81 ile kuzu eti, yüzde 11,57 ile peynir, yüzde 10,99 ile taze süt yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,8 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,64 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,25 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,64 ile halı ve diğer yer döşemeleri, yüzde 0,7 ile evle ilgili temizlik malzemeleri ve erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Şubatta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: