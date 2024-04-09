Fiyatlar pahalı ama oteller dolu! Turizmde bayram bereketiyle geldi

09 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:58

Ramazan Bayramı ile birlikte yüz binlerce yerli turist sahil kentlerine akın etti. 9 günlük tatil ile birlikte planını yapan güney bölgelerindeki tatil bölgelerinde soluğu aldı. Enflasyon, maliyetler ve fiyat artışları derken vatandan ucuz pahalı demedi otellere koştu. Fiyatların uçuk rakamlara ulaşmasına rağmen, oteller bu bayramda doldu taştı.

TURİZM HAREKETLENDİ, SEZON BAŞLADI

9 günlük bayram tatili Antalya'da turizmi hareketlendirdi. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya’da doluluk yüzde 90’a çıktı. Yüzde 100’e dolulukla Ramazan Bayramı tatilini tamamlayacağımızı düşünüyorum. Girişlerimiz hızlandı. Ciddi anlamda Türk misafirler otellerimizde konaklamaya devam ediyor.” dedi.

TURİZMCİNİN BAYRAMI ERKEN GELDİ

2024 yılının 1 Ocak-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'ya 1 milyon 100 bin yabancı turist geldi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte de iç pazar hareketlendi. Kaan Kavaloğlu “Yerli sayısı yüzde 35-40’a ulaştı bizde. Otelin doluluğu yüzde 90’larda. Çok da iyi olacağına inanıyorum bu sezonun.” diye konuştu.

Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, denizin, havuzun ve güneşin keyfini çıkarttı. Otellerde doluluk oranı yüzde 90’lara kadar çıktı. Otellerin dolması turizmcinin yüzünü güldürdü.