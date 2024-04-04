Gelinlerin gözde beyaz eşya markası değişiyor! İşte yeni ismi

04 Nisan 2024 17:00 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:15

Türkiye’nin en ünlü beyaz eşya markalarından Arçelik AŞ yeni bir karara imza attı.Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olacağı açıklandı.

YENİ KURUMSAL MARKALARI BEKO

Arçelik’ten yapılan açıklamada Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

57 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Beko dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'de 45 üretim tesisi bulunuyor

Beko sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet gösteriyor. Bu markalar şöyle sıralanıyor: Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar.