Getir BiTaksi'yi satacak iddiası! Binlerce kişi işsiz kalabilir

16 Nisan 2024 15:04 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:10



Yakaladığı başarı ile sürekli büyüyen online market uygulaması Getir’in, yeniden yapılandırma görüşmelerinin bir parçası olarak bazı varlıklarını elden çıkarmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Sky News’in haberine göre, Getir'in Türkiye'de araç çağırma hizmeti veren BiTaksi'yi de satmayı düşündüğü söyleniyor. Bunun yanında konu hakkında açıklama yapan kaynaklar satış konusunun kesin olmadığını vurguladı. Şirket sözcüsü ise yorum taleplerini reddetti.

DEĞERİNİ KATLADI, BAZI ÜLKELERDEN ÇEKİLDİ

Getir'in 2022'de yaklaşık 12 milyar dolar değere ulaşmasından sadece iki yıl sonra radikal bir yeniden yapılandırma görüşmelerine girişmişti. Satış iddiaları yeniden yapılanma kararından günler sonra geldi.

Zararını azaltmaya çalışırken İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeden çekilen şirket şu anda İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu beş pazarda faaliyet gösteriyor. Şirkete yakın bir kaynak herhangi bir iflas sürecinin söz konusu olmadığını, bir ülkeden çekilmeye karar verilmesi halinde bunun düzenli bir şekilde yapılacağını söyledi.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Değeri bir dönem Marks & Spencer ve J Sainsbury markaları geride bırakan Getir, Mubadala, Sequoia Capital ve Tiger Global gibi önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyor.

2022’den beri değer kaybeden şirket geçtiğimiz eylül ayında 2 bin 500 kişinin işine son verdi.

2015 yılında kurulan Getir, şehirdeki tüketicilere market alışverişlerini ve diğer temel ürünleri hızlı bir şekilde teslim etmeyi vaat eden şirketlerden biriydi. Covid kapanmaları sırasında yatırımcıların dikkatini çekti. Rakiplerinin çoğu çoktan iflas etti ya da umutsuz bir konsolidasyon dalgasının parçası oldu.