Goldman zirve fiyatı değiştirdi, petrol beklentisini güncelledi

26 Şubat 2024 16:03 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:10

Petrol fiyatlarında kayıplar artarken haftanın ilk işlem gününde varil başına 81 dolar fiyat görüldü. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, petrol fiyatlarına yönelik tahminini güncelledi.

TALEP GÖRÜNÜMÜ FİYATLARI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi Fed’in faiz indirimlerine gitme ihtimalini geciktirdi. Bu durum fiyatlar üzerindeki baskıya neden olurken Çin'deki talep görünümü de yetkililerin tüketimi artırma çabalarına rağmen oldukça belirsiz kaldı.

Arz tarafında ise İran yanlısı Husilerin Kızıldeniz taşımacılığına yönelik saldırıları devam ederken yatırımcılar Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri yakından takip etti. Analistler yine de İsrail-Hamas savaşının arzı önemli ölçüde etkilemediğini kaydetti.

BEKLENTİ YÜKSELDİ

Goldman Sachs, fiyatlardaki güncellemeye Kızıldeniz'deki aksaklıkların Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açmasını gerekçe gösterdi. Brent petrolün 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar seviyesinden 87 dolara yükseltti.

2025 TAHMİNİ DE BELLİ OLDU

Goldman Sachs, 2025'te ise brent petrolün ortalama fiyatının 80 dolar olmasını beklemeye devam etti. Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını beklediğini aktardı.

Öte yandan, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini 2024 yılının ikinci çeyreğine uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılmasını beklediklerini vurguladı.