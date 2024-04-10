GOOGLE rekor kırdı! Hisseleri 2 trilyon dolara yaklaştı

10 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:08

Bodrum'da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu

Bodrum'da sezon açıldı! Lahmacundan sonra otopark ücretleri de gündem oldu

Dünya çapında en sık kullanılan arama motoru Google, piyasalarda da liderliği eline aldı. Google ana kuruluşu Alphabet, salı gününden beri piyasalardaki en üst seviyesine çıktı. Alphabet, yapay zeka eklentisiyle değerini adeta katladı. Diğer arama motorlarını geçen Google, hisse başına 159,89 dolara ulaştı. Yüzde 1,3 değer kazanarak ve 158,14 dolarlık kar elde etti.

GOOGLE REKOR KIRDI! HİSSELERİ 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

En son 2021 yılında Amerika teknoloji devi Apple, Microsoft ve Nvidia ile Suudi Arabistan'ın kontrolündeki petrol devi Saudi Aramco'nun ulaşabildiği 2 trilyon dolarlık piyasa değerinin yüzde 3'ünün sınırına geldi.

2024 yılın ilk ayından bu yana yüksek seviyelere çıkan Alphabet, seviyesinin en ilerisine gitmeyi başarması akabinde Google üzerindeki kullanım alanının genişlemesine yol açtı.

Yapay zeka alt yapısının entegre edilmesiyle daha sık tercih edilen Google, 2025 yılındaki değerinin daha da artacağı beklentisi de tamamen kanıtlanmış oldu.