Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Ekonomistler beklentisini açıkladı

19 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:20

Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. TCMB’nin son şahin kararının ardından, kurulun faiz patikasında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken ekonomistlerden de tahminler gelmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERDEN TCMB FAİZ KARARINA İLİŞKİN TAHMİNLER GELDİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.