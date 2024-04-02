Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Nisan 2024 altın fiyatları

02 Nisan 2024 07:52 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 08:01

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu.

Altın fiyatları bugüne ise yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 336 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 286 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.335,52

Satış 2.335,86

2 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.976,00

Satış 4.289,00

2 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.903,00

Satış 8.344,00

2 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.951,00

Satış 16.639,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.253,77

Satış 2.254,17