Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Nisan 2024 altın fiyatları

05 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 07:38

Ons altın fiyatı mart ayından beri yükseliş eğilimine devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın FED'in bu yıl politika faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini yinelemesinin ardından altının ons fiyatı 2 bin 300 dolarla yeni rekor kırdı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 340TL'den, çeyrek altın ise 4.121,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 5 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.339,88

Satış 2.340,20

5 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.903,00

Satış 4.121,00

5 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.758,00

Satış 8.121,00

5 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.586,00

Satış 15.928,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.277,31

Satış 2.277,59