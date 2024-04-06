Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Nisan 2024 altın fiyatları...

06 Nisan 2024 07:50 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 07:54

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 2 milyon 338 bin liraya geriledi.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 399 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 378 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.399,26

Satış 2.399,87

6 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.002,00

Satış 4.378,00

6 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.956,00

Satış 8.386,00

6 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.985,00

Satış 16.476,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.329,36

Satış 2.330,06