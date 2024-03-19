Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2024 altın fiyatları

19 Mart 2024 07:16 - Güncelleme : 19 Mart 2024 07:17

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor... Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilerken gram altında rekor serisi devam ediyor.

Altın alımlarında patlama yaşanırken Darphane talebe yetişemiyor... Gram altın güne 2 bin 247 TL seviyesinden başlarken çeyrek altın ise 4 bin 233 TL'den satılıyor...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 19 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.247,11

Satış 2.247,43

19 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.074,00

Satış 4.233,00

19 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.099,00

Satış 8.341,00

19 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.544,00

Satış 17.080,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.160,96

Satış 2.161,28