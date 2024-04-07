07 Nisan 2024 07:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 07:04
Gram altın ne kadar? İşte 7 Nisan 2024 gram, çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Peki gram altın ne kadar? İşte serbest piyasada 7 Nisan 2024 gram, çeyrek altın fiyatları...
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Altın fiyatları seçim sonrası çıkışını sürdürüyor. Yükseliş ivmesi hafta sonu da devam etti. Bugün ata altın alış 15 bin 986 TL, yarım altın 7 bin 648 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 330 lira seviyesinde.
Peki gram altın ne kadar? İşte serbest piyasada 7 Nisan 2024 gram, çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Haftanın altıncı gününde gram altın fiyatı 2 bin 440 TL'ye satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Dün 3 bin 774 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: TGRT Haber