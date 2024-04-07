Gram altın ne kadar? İşte 7 Nisan 2024  gram, çeyrek altın fiyatları 

07 Nisan 2024 07:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 07:04

Altın fiyatları seçim sonrası çıkışını sürdürüyor. Yükseliş ivmesi hafta sonu da devam etti. Bugün ata altın alış 15 bin 986 TL, yarım altın 7 bin 648 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 330 lira seviyesinde.

Peki gram altın ne kadar? İşte serbest piyasada 7 Nisan 2024 gram, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haftanın altıncı gününde gram altın fiyatı 2 bin 440 TL'ye satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Dün 3 bin 774 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.