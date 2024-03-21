Gram altın rekor kırdı 2500 TL'yi aştı! TCMB faiz kararı altını nasıl etkiler? Ekonomist Adil Salepçioğlu değerlendirdi

21 Mart 2024 11:47 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:13

Fed kararı sonrası ons altın rekoru gram fiyatında yükselişlere neden oldu. Gözler yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ekonomist Dr. Adil Salepçioğlu TGRT Haber canlı yayınında Merkez Bankası faiz kararı öncesinde altında hareketliliği değerlendirdi. Kritik faiz kararının piyasalara nasıl yansıyacağını ve faizdeki beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ALTINDA ONS RÜZGARI ESİYOR

Ekonomist Dr. Adil Salepçioğlu, Fed sonrası altında yaşanan rekor artışları ve yönü ile ilgili olarak "İndirim konusunda netlik sağlandı gibi görülüyor. Dünkü Fed faiz kararı önemliydi. Fed'in dünkü duruşu ve 'pas' geçmesi sonucunda 3 indirim olacağına ilişkin de bir sözlü iletişim finansal piyasalarla temin edilmiş gözüküyor. Bu da piyasaların beklentisi konusunda 3 indirim olacak beklentisini kuvvetlendirdi. Bu da altının tekrar tahta çıkmak için doların rezerv para olma hükmünün erozyona uğraması doğrultusunda tekrar güvenli liman olarak finans sektöründeki ve ekonomilerdeki yerini alacakmış gibi duruyor. Hatta bu süreç önümüzdeki yıl aşağı yönlü bir ivmelenme olursa yine altının ons fiyatında yansıması olarak gram bazında önemli artışların geleceği aşikar" dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN NETLEŞMESİ, DOLARI DA HAREKETLENDİRİYOR

Altındaki hareketliliğinde sadece Fed'in faiz kararlarının olmadığını dikkat çeken Adil Salepçioğlu, "ABD tarafında da altın yüksek. Dünyanın en önemli rezerv parası altın diğer tarafta da hacmi en geniş bir para olma özelliğine sahip. Dolayısıyla ABD dolar yapmayı yani M1 para arzını aşağıya çekmeye başlarsa, önümüzdeki yıl böyle bir perspektifi gündeme getirirse Fed, o takdirde de altın bu kadar rahat hareket edemez. Bugünkü para arzının yüksekliğinden kaynaklanan faiz indirimlerinin de netleşmesi, aşağı yönlü giden doları da harekete geçiriyor. Ama faizler inerken, para arzını da dolar cinsinden ABD Merkez Bankası çekecek olursa altın bu kadar rahat hareket edemez." dedi.

ONS ALTINDA BEKLENTİ NE OLUR?

Salepçioğlu, ons altıda zirveyi belirleyecek pek çok önemli gelişme ve süreçler olduğunu belirterek, "Zirve fiyatı vermek çok sansasyonel olur. Ama yukarı yönlü ivme bu konjonktür kalacak olursa net ve bariz bir şekilde, yukarı yönlü olmaya devam eder. Altının fiyatındaki artış devam eder. 2 bin 900'leri devirdiği taktirde 3 bin dolar bandına yaklaşır. Eşik değerlere göre o günkü koşullara göre değerlendirmek gerekir. Ama bu konjonktürde 3 bin dolar bandını aşacak gibi duruyor." dedi.