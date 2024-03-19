Gram altında fiyat makası açıldı! Banka ve kuyumcu arasındaki fark 250 liraya çıktı

19 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:23

Altın fiyatlarında tırmanış sürüyor. Son haftalarda altında ibre yukarı yönlü giderken kuyumcularda, bankalarda ve sarrafiyelerde altın talebi de yükselişe geçti. Talebin artmasıyla fiziki altın bulmak zorlaştı. Fiyat avantajından faydalanmak isteyenler bankalara yöneldi.

GRAM ALTINDA MAKASAÇILDI

Banka ile kuyumcu arasındaki fark giderek açıldı. Gram altında makas 250 liraya yükselerek rekor kırdı.

Altın fiyatı son haftalarda rekor üzerine rekor kırıyor. Fiyatlar yükseldikçe talep de artıyor. Gram altında fiyat makası 250 liraya çıktı.

FİZİKİ ALTIN KUYUMCUDA 250 LİRA DAHA YÜKSEK

Bankalararası piyasada fiyat şu an 2.250 lira civarında... Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda ise 250 lira daha yüksek. Çünkü eldeki altın stokları talebi karşılamaya yetmiyor.

ARTAN TALEP FİYATI ETKİLİYOR

NTV'ye konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın bu sene de yükselecekmiş diye yorumlar da yapıldığı için altına talep son dönemde bir miktar arttı. İçeride talep olunca ithalatın sınırlı olması nedeniyle fiyat farkı oluşmaya başladı, çünkü sadece alıcıların olduğu bir piyasadayız." dedi.

SEÇİM FİYAT DENGESİNİ BOZDU

Kapalıçarşı esnafına göre fiyat makasının en büyük nedeni altın ithalatına uygulanan kota... Vatandaşların seçim öncesi altına yönelmesi fiyat dengesini bozdu. Kuyumcular ithalat kotasının geçici süreyle kaldırılmasını istiyor.

Yıldırımtürk, "Bizde şu anda çeyrek altın 2420 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 17 bin 950 liradan işlem görüyor. Önerimiz şu, altın ithalatına getirilen kotanın belirli bir süre örneğin 1 ay kaldırılması. Bu durum farkın azalacağı ve fiyatın düşeceği anlamına gelir." şeklinde konuştu.