Gümüş fiyatları, altını yakaladı! Getirisi kazançları katladı

15 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:18

Altın fiyatlarında görülen rekor seviyeler gümüş ve bakır gibi değerli metallerde de ibreyi yukarıya çevirdi. Altının 9 günlük kazancından gümüş de nasibini aldı. Yatırımcısını hem aylık hem de yıllık bazda kazançlarını katlayan gümüş, altını neredeyse yakaladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ RALLİ GÜMÜŞE YARADI

Altın fiyatlarında görülen ralli sonrasındaki 9 günlük zirve fiyatlamaları son 50 yılın en kritik yükseliş serisini getirdi. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirim sinyali altının katladı. 2200 dolarlık psikolojik seviyeye dayanan ons altın, arkasından gelen en güçlü değerli metal olan gümüşü de destekledi. Seri fiyatlamalarda sürpriz bir hamle yapan gümüş, performansta neredeyse altını solladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON 50 YILIN EN İYİ YÜKSELİŞ SERİSİ

Ons altın 2023 yılının ekim ayından bu yana en iyi aylık performansını gösterdi. Yukarı yönlü ivmesinde beklenmeyen hamlesiyle tavan tavan giden altın fiyatlamada ve performansta art arda yükselişini 9 güne taşıdı. Altın son 50 yıldaki “en iyi yükseliş serilerinden” birini gördü.

GÜMÜŞ KAZANÇTA ALTINI SOLLADI

Onsu 2.194 dolardan dönen altın son 1 ayda yüzde 9.13, son 1 yılda ise yüzde 14.31 kazanç elde etti. Gümüş ise aylık olarak yüzde 11.81, yıllık bazda ise yüzde 15.31 artışla önemli bir direnç seviyesi olan 25 doların üzerini test etti.

ONS GÜMÜŞTE AŞILABİLECEK DUVAR

Altın/gümüş oranı w 89 puanın civarında bulunuyor. Yani 1 ons altının 89 ons gümüşe denk geliyor. Rasyonun tarihsel ortalaması 60 puan civarında. Bu da gümüşte önemli bir potansiyele işaret ediyor. Ekonomim’den Evrim Küçük’ün haberine göre, gümüş fiyatlarında yükseliş ivmesi daha da devam edecek. Aracı kurum DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner, yaptığı değerlendirmede, değerli metal için potansiyel gördüğünü ve fiyatların ons başına 30 doların üzerine çıkabileceğini söylüyor.

Gümüşün ons başına 50 dolara çıkması konusunda Ganer, önce piyasanın aşması gereken 30 dolar civarında büyük bir duvar olduğunu söyledi. Garner, “Önceki döngülerde gümüşün bazen ralliye sonradan dahil olduğunu gördük. Altın harekete geçiyor ve birkaç ay sonra gümüş hareket etmeye başlıyor. Bunu bir daha göremememiz için hiçbir neden yok” diye konuştu.

TL’NİN YANINDA BİRÇOK PARA CİNSİNDE ZİRVE GÖRDÜ

Altın sadece ABD doları cinsinden rekor zirveye temas etmedi. İç piyasada gram altın 2.420 TL seviyelerini görüp rekor kırdı. Dolar ve TL’nin yanı sıra neredeyse tüm yerel para birimleri cinsinden de altının rekor zirveyi gördüğü söylenebilir. İngiltere'de ons altın 1695 sterlin seviyesinde yükselirken, Avrupa’da ise 1990 euro ile yüksek seviyelerinde işlem görüyor.