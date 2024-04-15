Gümüş, güneşle parlayacak! 2024'te karını katlayacak

15 Nisan 2024 08:45 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:00

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Altın neden yükseldi? İslam Memiş "İşler iyi bir yere gitmiyor” diyerek uyardı

Dünyanın en büyük gümüş madenlerinde 2023 yılında yaşanan sorunlar arz problemlerini beraberinde getirdi. Beyaz metal altınla beraber fiyatı en çok takip edilen emtialardan biri oldu. Yenilenebilir enerjideki atılımlar ve teknolojik gelişmeler gümüşü yeniden parlatacak.

2024’TE REKOR TALEP

Gümüş Entütisinin araştırmasında yer verdiği bilgilere göre, küresel gümüş talebinin 2024'te 1,2 milyar onsa ulaşacak. Bunun, gerçekleşmesi halinde kaydedilen en yüksek ikinci seviye talep olacak. Endüstriyel ve mücevher alanında kullanılan gümüşe olan talebin yüzde 1 artması bekleniyor.

ARZDA SAĞLAM ARTIŞ

Gümüş üretimi 2023 yaşadığı %2,5'lik düşüşün ardından 2024’te kuvvetli bir toparlanma ile gelecek. Küresel gümüş üretiminin 2024'te %4,1 oranında toparlanarak 916,1 milyon onsa (moz) ulaşması bekleniyor.

GÜMÜŞ GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıl en büyük gümüş madenlerinden Peru'daki Buenaventura'nın Colquijirca madenindeki sorular, ABD'deki The Lucky Friday Madeninde yangın ve Çin'in Jiama madeninde çevre sorunları nedeniyle kesintiler yaşandı.

Üretim artışının büyük kısmı geçici olarak gümüş madenlerinden durdurulan operasyonların yeniden başlaması etkili olacak.

2024 yılında Meksika, ABD, Çin ve Rusya'da üretimde beklenen genel artışlar Peru, Arjantin ve Kazakistan'daki düşüşleri telafi edecek.

ARZIN BÜYÜK KISMINI MEKSİKA YÜKLENDİ

Meksika, 2023'teki toplam küresel gümüş arzının %24,1'ini yani yaklaşık 211,6 milyon ons kadarını oluşturdu.

2023 yılında yılında üretimde yaşanan %3,2'lik düşüşe rağmen, Meksika'nın üretiminin 224 milyon onsluk tahmini üretimle 2024 yılında toparlanması bekleniyor.

Ayrıca Terronera, EC120, Media Luna ve Tahuehueto gibi gümüş madenlerindeki başlangıçlar 2024 yılında üretim artışını artıracak.

ÇİN VE ABD’DEKİ MADENLER YENİDEN FAALİYETTE

Küresel gümüş üretimini Çin'in Jiama madeninin Aralık 2023'te yeniden faaliyete geçmesi de etkileyecek. Öte yandan Kasım 2023'te ABD'nin New York eyaletinde yer alan Rochester madeninde bu yıl beklenen yüksek üretimle beraber ABD'deki üretimin 2024 yılında %16,4 oranında artması bekleniyor. Ayrıca Şanslı Cuma madenindeki faaliyetlerin yeniden başlaması da artışa katkıda bulunacak.

Rusya'da da benzer şekilde başta Udokan projesi ve Primorskoye Property’deki üretimlerin 2024 yılında %8,6 oranında artması bekleniyor. Ülkedeki Polymetal'in Prognoz gümüş madeninin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyet geçmesi bekleniyor.

Gümüş arzdaki toparlanmanın yanı sıra gelecek yıllarda yeni ürün ve üretim kollarında da varlığını sağlamlaştıracak. Endüstriyel alanda kullanılan gümüş imalatının yıl boyunca yüzde 4 artışla 690 onsa ulaşması ve geçen yıl kırılan rekorun yeniden kırılacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞ PANELLERİNDE KULLANILIYOR

Beyaz metale olan talep artışında güneş enerjisinin de payı büyük. Otomotiv endüstrisi ile beraber fotovoltaik (PV) teknolojisi artan gümüşe etki edecek. Küresel PV kurulumları 2023 yılında beklentileri aştı. Yeni alımlarla bu yıl yeni bir rekorun kırılması söz konusu olacak. Gümüş alımı aynı zamanda yüksek verimliliğe sahip N-tipi güneş pillerinin (daha yüksek gümüş yüklemeli) seri üretime geçmesinden de faydalanacak.

Güneş panellerinin yanı sıra otomotiv endüstrisinde elektronik bileşenlerin daha fazla kullanılması ve pil şarj altyapısına yapılan yatırımlar da gümüşe başka bir koldan destek olacak. 2030 yılına kadar elektrikli otomobillerde toplam 100 milyon ons gümüş tüketmesi bekleniyor. Elektrikli otomobillerin toplam pazarın 2030’da %40,4’ü, 2040’da ise küresel araç satışlarının %75,3’ünü oluşturacağı ifade ediliyor.

FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?

Gümüş fiyatlarının seyri ise arz yönündeki iyileşmelerle beraber küresel ekonomilerdeki gelişmelerle de belirlenecek. 5 Nisan’da açıklanan ABD istihdam verileri 214’lük beklentileri geride bırakırken 303 olarak kaydedildi. Ülke ekonomisindeki güçlü duruş sonrası bu yıl için Fed’den beklenen 3 faiz indirimi 2’ye düştü. Bu gelişmeyi destekler nitelik bir gelişme daha yaşandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.