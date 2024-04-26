Gurbetçileri ilgilendiriyor! Ailelere ödenen çocuk parasına zam geliyor

26 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:33

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Gurbetçilere de ödenen çocuk parasında artış için Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner’den açıklama geldi.

ÇOCUK YARDIMINA ZAM İÇİN TARİH VERİLDİ

Almanya'da çocuk sahibi olanlara verilen ve Kindergeld olarak bilinen çocuk yardımına 2025 yılında zam yapılacağı duyuruldu.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, RND'ye verdiği röportajda Kindergeld olarak bilinen çocuk yardımına önümüzdeki yıl zam yapılacağını açıkladı.

ASGARİ GEÇİM RAPORU BEKLENİYOR

Yapılacak zammın ardından Kindergeld ödemesinin ne kadar olacağının belirlenebilmesi için sonbahardaki asgari geçim raporunun yayınlanmasını beklediklerini belirten Lindner, "Çocuk yardımındaki artışla birlikte 2025 yılında temel ödenek ile ücret ve gelir vergisindeki çocuk ödeneğinde de artış olacak" dedi.

SPD VE YEŞİLLER ZAM ÖNERİSİNİ REDDETMİŞTİ

Almanya'da SPD ve Yeşiller bu yılın başlarında çocuk parasının artırılması önerisini reddetmişti.