Halk ekmekte indirim! Yeni fiyatı belli oldu

15 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:05

Seçimlerin ardından bir ilde ekmek fiyatları değişti. İzmir'de belediye başkanının talimatıyla 7 liraya satılan halk halk ekmek fiyatında indirime gidildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği sözü tutarak Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi.

2 TL İNDİRİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Yapılan fiyat indirimi ile ilgili konuşan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."