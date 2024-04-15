Hem enflasyon farkı hem refah payı! 2024 emekli maaş zammında tablo netleşiyor

15 Nisan 2024 09:25 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:28

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 15,05 oldu. Temmuz ayında maaş zamları ve en düşük emekli maaşı yeniden hesaplanacak.

YENİLİKLER SIRALANDI

Hükümet 16 milyon emekli için kolları sıvadı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek.

• Belediyeler ve bakanlıklar ile yapılacak protokollerle emekliler için birçok alanda indirimli ya da ücretsiz hizmetler sağlanacak.

• Belediyelerin toplu taşımaları, yine uçak, tren, vapur gibi araçlar emeklilere indirimli ya da ücretsiz olacak.

• Bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere uygun şartlarda finans sağlanması da gerçekleşecek.

• Kamu tesisleri ya da turizm şirketleriyle yapılacak anlaşmalarla emekliler için tatil imkanları da hazırlanacak.

2024 TEMMUZDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin taban maaşları Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Ayrıca ikramiyeler de yüzde 50 artışla 3 bin TL yapıldı. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan tüm emeklilere şu anda 10 bin TL maaş ödeniyor. Bu taban maaşın yeniden ele alınması ve artırılması temmuzda gündeme gelecek.

Ayrıca kök maaş uygulamasında da en düşük aylıklardan başlayarak seyyanen artışlar da yine masada olacak formüller arasında. Böylece düşük maaşlardan başlayarak emeklilerin gelirinde önemli bir artış sağlanmış olacak.

REFAH PAYI DA EKLENECEK?

Bütün bu düzenlemeler yapılırken emekliler için bir süredir uygulanan refah payı da temmuzda yine değerlendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar yılda iki kez zam alıyor. Memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı olarak maaş artışları alıyor.

Hükümet 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra bunun üzerine refah payı ekleyerek zam oranlarını yükseltiyor. Geçtiğimiz yıl Ocakta yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 30'a Temmuz ayında ise yüzde 17 çıkan 6 aylık enflasyon zam oranı yüzde 25'e yükseltilmişti.

Bu yılın Ocak ayında ise yüzde 37 olan 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı eklenerek tüm emeklileri yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Şimdi Temmuz ayı için de benzer bir senaryo gündemde. 6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra hükümet değerlendirmesini yaparak yeni zam oranını açıklayacak.

3 AYLIK ENFLASYO FARKI BELLİ OLDU

Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payını belli edecek 6 aylık enflasyon oranı merak edilirken ilk 3 aylık rakam da belli oldu. İlk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı.

5 aylık enflasyon tahminleri yüzde 21,01-22,67 seviyelerinde bulunuyor. Maaş zamları ilk 6 aylık oran ile belirlendiği için, bu oranlar Haziran enflasyonuna göre artacak. Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 24 zam alacak.

5 aylık enflasyon tahminlerine göre memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammı enflasyon farkıyla yüzde 15,77-17,34 seviyesini bulacak. Temmuz zammı hesaplanırken, Haziran enflasyonu da dikkate alınacak. Dolayısıyla Haziran verisine göre bu oran artacak ya da azalacak.

Örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,83'ü, Temmuz zammı da yüzde 18,61'i bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25,5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9,13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.