Hem ev sahiplerini hem de kiracıların yüzünü güldürecek vergi muafiyeti! Yeni dönem başladı

18 Nisan 2024 09:41 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:44

Ev sahiplerinin ödediği gelir için yeni bir düzenleme yapıldı. 1 Mart itibaren başlayan kira gelir beyannamesi sonrası şimdi de kira gelirine göre gelir vergisi ödemesi düzenlendi. Boş dairesini bildirdikten sonra vergiden muaf olan ev sahipleri için bu kez toplam kira gelirine göre de gelir vergisi ödemesinde değişim yaşandı.

EV SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK VERGİ MUAFİYETİ!

Boş evden gelir elde edilmediği için vergi ödeme muafiyetine bu kez ev sahibinin yıllık toplam kira kazancına göre de vergi muafiyeti geldi. Aslında bu haber aynı zamanda kiracılarında yüzünü güldürecek. Çünkü gelir vergisinden muaf olacak ev sahiplerinin yıllık kira gelirinin 33 bin TL'nin altında olması lazım. Ancak 33 bin TL üstü kira gelirine sahip ev sahipleri gelir vergisi ödemek zorunda ayrıca gelir oranı yıllık arttıkça vergi ödemesi de o miktarda artacak.

YILLIK VERGİDE ÖDEME DEĞİŞİMİ

Kiralık evi hakkında beyanname bildirmeyen ev sahiplerine ise vergi cezası uygulanacak. Bu yüzden uzmanlar kiracıların elden değil banka üzerinden kiralarının yatırılmasının sağlıklı olduğunu vurguladı. Böylece ev sahiplerinin ne kadar geliri elde ettikleri banka üzerinden de kanıtlanmış olur. Öte yandan gelir vergisindeki ödemelerde tarım, ticari ve meslek kazancına göre de değişim yaşanmakta. Her yıl ev sahiplerinin sahip oldukları mülk miktarının beyannamesini bildirmesi gerekiyor.