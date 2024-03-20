Hükümet kesenin ağzını açtı! Almanya’dan emekli olanlara müjde: Yüksek maaş zammı geliyor

20 Mart 2024 13:57 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:57

Turgut Altınok TGRT Haber'de açıkladı: Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak

Turgut Altınok TGRT Haber'de açıkladı: Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak

Almanya’dan emekli olanlara zam müjdesi geldi. Almanya'da yaşayan ve ordan emekli maaşı alıp Türkiye’de yaşamaya devam eden tüm emeklileri ilgilendiriyor. Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarında yüksek bir artış yaşanacak.

TEMMUZDA MAAŞLARA YÜKSEK ZAM BEKLENİYOR

Almanya’da Federal Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2024 Temmuz ayında emekli maaşları ülke genelinde ortalama yüzde 4.57 oranında artacak.

Bu oran, daha önce Ampel koalisyonunun emeklilik sigortası raporunda tahmin edilen yüzde 3.5’lik artışın üzerinde. Bu yılki artış, emekli maaşlarının eşitlenmesiyle bütün Almanya genelinde uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA GÖRE ARTIRILIYOR

Emekli maaşlarının artışı, çalışanların gelirlerindeki artışa bağlı olarak belirleniyor. “Kullandığın kadar öde” sistemi temelinde, çalışanların ödediği sosyal güvenlik primleri, mevcut emeklilerin maaşlarını finanse ediyor. Emekli maaşlarının yıllık ayarlaması, brüt ücretlerin gelişimine göre yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI SONRAKİ ARTIŞLARLA DENGELENİYOR

2024 yılında beklenen emekli maaşı artışı, emeklilerin cebine ne kadar fazla para koyacağını merak konusu. Emeklilik sigortası raporuna göre önümüzdeki 14 yıl içinde emekli maaşlarının toplamda %43 oranında artması bekleniyor. Bu yıllık ortalama yüzde 2.6’lık bir artış anlamına geliyor.

Emekli maaşlarının azalması mümkün olmadığı için, teorik olarak gerekli olan azalmalar, sonraki yıllarda yapılacak artışlarla dengeleniyor. Bu durum, “yakalama faktörü” olarak bilinen bir mekanizma ile sağlanıyor.

YENİ EMEKLİLİK PAKETİNİ DE DEVREYE ALDILAR

Ayrıca, Alman hükümeti yakın zamanda yeni emeklilik paketini hayata geçirerek, hükümet emeklilik seviyesini yüzde 48 olarak belirledi ve şimdilik katkı oranı tavanını düşürmeyi planlıyor. Bu değişikliklerin emekliler ve sosyal güvenlik primi ödeyenler üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.