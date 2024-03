İftariyelikler el yakıyor! Hurmanın tanesi 25 TL’den satılıyor

02 Mart 2024 12:24 - Güncelleme : 02 Mart 2024 12:36

Ramazan alışverişi telaşı başladı. İlk oruç için milyonlar gün sayarken hem iftar hem sahur için hazırlıklar yapılıyor.

Bu yıl ramazan enflasyonun gölgesinde, gıdaya yansıyan fahiş fiyat artışları ile geçiyor. Ramazan fırsatçıları 1 ay önce zamlara başladı. Denetimler marketler, çarşı ve pazarlarda sürerken, alışveriş sepetini doldurmanın maliyeti neredeyse yüzde 100’ü aştı.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN EMİNÖNÜ’NÜN YOLUNU TUTUYORLAR

Ramazan Ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Oruç tutacaklar şimdiden hazırlıklara başlarken, alışveriş için ilk tercih yine Eminönü ve Mısır Çarşısı oldu. En gözde ürünler her Ramazan olduğu gibi bu yıl da hurma, peynir, zeytin ve diğer iftariyelik çeşitleri. Ancak görüştüğümüz esnaflar henüz beklenen yoğunluğun başlamadığına dikkat çekerken, Ramazan ayına birkaç gün kala işlerin artacağını umuyor.

GÜNDEM ET FİYATLARI

Ramazan öncesi vatandaşın gündeminde et fiyatları yer alıyor. Zamlar kasapların yolunu unutturdu. Et fiyatlarının yılbaşından bu yana ortalama yüzde 25 zamlandığını belirtilirken, Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e konuşan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Ahmet Yücesan ise işlenmiş et ürünlerine Ramazan'da talebin arttığını dile getirdi. Et fiyatlarının şubat başından itibaren hareketlenmeye başladığını söyleyen Yücesan, "Bir ay önce dana karkas kilogram fiyatı 280 TL'den satılırken, bu fiyat 315 TL oldu. 300 TL olan kuzu karkas fiyatı ise 350 TL'ye çıkmış durumda. Hal böyle olunca kıymanın kilogram fiyatı 400, 450 TL'yi geçiyor" ifadelerini kullandı.

HURMA FİYATLARI ZİRVEDE, TANESİ 25 TL’DEN SATILIYOR

Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda hurma fiyatları ise dikkatlerden kaçmıyor. Kudüs hurmasının kilosu 675 TL, tanesi ise 25 TL'ye denk gelirken; lüks medine hurmasının kilosu 575 TL, tanesi ise 15 TL'den satılıyor. En çok tercih edilen çeşitlerden olan cennet hurmalarının kilosu 490 TL'den başlarken, iri olduğu gerekçesiyle tanesi 50 TL'den alıcı buluyor. Ramazanda komposto için çokça tercih edilen sarı kayısının kilosu 340 TL; siyah kayısının kilosu ise 380 TL'den alıcı buluyor.

İFTARİYELİKLER EL YAKIYOR, KIRMA ZEYTİN BİLE 149 TL’YE ÇIKTI

Ramazan öncesi Eminönü'nden yansıyan iftariyelik fiyatlar ise şöyle:

Yaban mersinli zeytin 199 TL, jumbo gemlik 250 TL, çizik edremit 239 TL, iri ızgara zeytin 279 TL, biberli yeşil edremit 329 TL, bademli zeytin 379 TL. En uygun fiyatlı zeytin ise 149 TL ile çıtır kırma.

Erzurum göğermiş peynir, ezine lüks, edirne az tuzu peynirin kilosu 249 TL, bayramiç peynir 259 TL, çanakkale sert yağlı 269 TL, topi, bulgur ve çeçil peynirin kilosu 369 TL. En uygun peynir ise 199 TL ile yayla çoban.

BAKLAVA FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

En pahalı fiyatlı tatlı kilosu 715 TL ile cevizli saray sarması, en uygun tatlı ise kilosu bin 600 TL'den fıstıklı kuru baklava. Ancak tatlı fiyatları semtten semte göre büyük değişkenlik gösteriyor. Şirinevler'de kilosu 200 TL'ye baklava bulabilirken, Etiler'de bu rakam 3, 4 katına çıkıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlısının paketi ise ortalama 200 TL'den başlıyor.

RAMAZAN ERZAK KOLİLERİNİN YANINDAN GEÇİLMİYOR

Ramazan Ayına özel satışa sunulan erzak kolileri ise çoğu zincir markette çevrimiçi ve fiziki olarak satışa sunulmaya başlandı. Ancak bu yıl ki fiyatlar vatandaşın cebini yangın yerine çevireceğe benziyor. Öyle ki, klasik ramazan kolileri 464 TL, süper ramazan kolisi 676 TL, mega ramazan kolisi 867 TL, lüks ramazan kolisi 1.256 TL'den satılıyor. İçerisinde temel gıdalar bulunan bu erzak kolilerinden en uygunu ise 449 TL ile Tarım Kredi Kooperatiflerinde bulunuyor.

PİDE FİYATLARI 3 YILDA 4'E KATLADI

Ramazan pideleri için de fırınlarda şimdiden hazırlık süreçleri şimdiden başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını duyurdu. Pide fiyatları İstanbul’un ilçelerinde 250 gram 15 TL, 330 gram 20 TL, 500 gram 30 TL olacak. Türkiye’nin hiçbir yerinde 60 TL’nin üzerinde pide satışı ise gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz yıl 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 10 TL iken, 2021 yılında ise pidenin satış fiyatı 4 TL olarak açıklanmıştı.

DENETİMLERLE FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Öte yandan gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları kara kara düşündürürken, halkın cebine göz diken fırsatçılara ise göz açtırılmayacağı açıklandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan Ramazan ayı öncesince sürekli olarak fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirirken, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ramazan ayı öncesinde başlattığımız bu denetimlere, ramazan ayı boyunca da yoğun şekilde devam edeceğiz" dedi.