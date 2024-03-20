İş yerlerinin tercihi değişti, 50 üstünün değeri arttı

20 Mart 2024 12:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:02

İş dünyası son dönemlerde 50 yaş üstü çalışanların değeri arttı. Micahel Page’in anketine göre 50 yaş üstü çalışanların yüzde 62'si, aktif bir şekilde kariyerlerinde gelişim sağlama fırsatı arayışında.

ŞİRKETLER AVANTAJ SAĞLIYOR

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page Türkiye Direktörü Fatih Cömert, 50 yaş üstü deneyimli çalışanların zengin bilgi birikimi, uyum yeteneği ve özverileriyle işyerlerine istikrarlı bir katkı sağladığını ifade etti.

Cömert “Avrupa’da binlerce iş arayan çalışanla yaptığımız son anketin verileri, yaşı daha büyük çalışanların yetenek ve deneyimlerinden yararlanabilen şirketlerin nasıl avantajlar sağladığını gösteriyor” dedi.

ÜCRET KONUSUNDA DAHA DENGELİ

Micahel Page’in anketine göre, bu yaş grubundaki pek çok çalışan, ortak çalışma masaları konsepti de dahil olmak üzere günümüzün çalışma tarzlarını kolay uyum sağlıyor.

Sadece yüzde 16'lık küçük bir kesim bu fikre sıcak bakmıyor. Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 44’ü, değişimden hoşlanıyor. 50 yaş üstü çalışanlar, diğer yaş gruplarına göre daha az sıklıkta maaş artışı talep etme eğiliminde oluyor. Ücret konusunda daha dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım sergiliyorlar.





50 yaş üstü çalışanların yüzde 53’ü kendileri ve aileleri için sağlık hizmetlerine öncelik veriyor. Onların yüzde 37'si haftada iki gün ve yüzde 28'i ise haftada üç gün çalışma fikrine açık olmaları, esnek çalışma biçimine uyum sağlayabildiklerini gösteriyor.

Araştırmada 50 yaş üstü çalışanların güçlü yönleri de ortaya kondu.

İşbirlikçi etkileşimler: Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 68'i bağ kurma arzuları yüksek. Yüz yüze ya da sanal kanallar aracılığıyla, arkadaş canlısı ve işbirlikçi bir atmosfer ortaya çıkarıyor.

Yönetim kolaylığı: Yaşı daha büyük olan çalışanlar, deneyimleri sayesinde daha sağduyulu kişiler oluyor ve bu da onları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Bu kişiler, kariyerlerinde ne istediklerine dair net bir vizyona ve iş yeri dinamikleri konusunda derin bir anlayışa sahipler.

Etki yapmaya hazırlar: Yaşı daha büyük olan çalışanlar genellikle daha küçük şirketleri tercih ederek, karar verme süreçlerindeki kolaylığa ve dengeli boyutlardaki bir çalışma ortamının samimiyetine değer veriyorlar. Deneyim ve becerilerini sonuna kadar kullanabilecekleri iş ortamlarında olmak istiyorlar.

Önemli olan şekilcilik değil işin özü: Yaşı daha büyük olan çalışanlar, lüks ofislere veya kapsamlı ekip oluşturma faaliyetlerine duyulan ihtiyaç gibi belirli konularda daha az talepkâr oluyorlar. Bunlar yerine, rollerinde şirketin şeffaflığına ve özerkliğine daha fazla değer veriyorlar. Gösterişli avantajlar yerine anlamlı, önemli olan yan hakları tercih etme eğiliminde oluyorlar. Bu tutum, istikrarlı ve kendini işine adamış bir ekip arayan her şirket için büyük bir artı teşkil ediyor.

PAHA BİÇİLMEZ BİR KAYNAK

Yaşı daha büyük olan çalışanların yüzde 56'sı liderlik ve yeni zorluklarla başa çıkma konusunda istekli görünüyor. Liderlik rollerine karşı olan ilgileri, çoğu zaman kendilerinden daha genç olan çalışma arkadaşlarınınkinden de daha fazla ve bu da onları mentorluk ve ekip gelişimi konularında paha biçilmez bir kaynak haline getiriyor. Daha genç çalışanlar ise, teknoloji gibi alanlarda daha kıdemli çalışma arkadaşlarına yardımcı oluyor ve herkesin birbirinden bir şeyler öğrendiği ve karşılıklı saygının yeşerdiği bir ortam ortaya çıkarılıyor.