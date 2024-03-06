Seyyanen zamda yeni gelişme, uzman isim mart sonuna işaret etti

06 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 06 Mart 2024 21:24

Siyasi partiler seçim meydanlarında emekli maaşlarına yönelik vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya mitinginde "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız" açıklamasını yaptı. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber ekranlarında son gelişmeleri değerlendirerek adaletin sağlanması gerektiğini ifade etti.

AK PARTİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik önemli açıklamalar yaparak "Haziran sonu temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Emekli maaşlarına yönelik tartışmalarla ilgili konuşan İsa Karakaş şunları kaydetti:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRINA GELMELİ

Evet ya dolayısıyla burada tamam emeklerin dediği gibi 8.077 TL yüzde 49. zam geldi, 12.000 TL olmasın ya en azından en düşük emekli maaşını açlık sınırına getir. En düşük emekli maaşının 16 bin lira olması lazım.

Seyyanen zam demek memurlar arasında liyakatin gitmesi dolayısıyla emek verenin emeğinin boşa gitmesi anlamına geliyor. Yine şimdi bak baktığımız zaman memurlar için de aynı durum söz konusu.

ADALET SAĞLANMALI

Yıllarca okuyor, en iyi üniversiteler okuyor, doktor oluyor, bilmem işte mühendis oluyor, müfettiş oluyor. Çok zorlu sınavda müfettiş oluyor uzman oluyor. Dolayısıyla baktığımız zaman onların hiç okumayan, hiç okumayan kamudaki bir işçiyle aynı maaş alır.

Peki onlar da sonra diyorlar ki biz o kadar çalıştık, ettik falan o zaman yani marifet iltifata tabidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle değil mi oradaki şeyi? Peki bu marifeti niye ödüllendirmiyoruz?

Yine senin söylediğin gibi ya 30 yıl prim ödemiş en yüksekten ödemiş adamın maaşından çalışırken her ay bugünün parasıyla 10 bin TL, 15 bin TL kesilmiş diğerinin maaşında sadece 3 bin TL kesilmiş, diğerinden 10 bin kesilmiş, 15 bin kesilmiş 20 bin, 30 bin, 40 bin kesilenler var.

YENİ BİR GELİŞME OLABİLİR

Dolayısıyla biz bunları aynı kefeye koyduğumuz zaman bizim gençlerimize kötü bir örnek olur. Sosyal güvenlik sistemine artık gençleri çekmemiz de zor olur. Dolayısıyla bunu değil sosyal sigorta ilkelerine göre bilime göre kim ne kadar ödemişse ona göre bir düzenleme yapılmalı. Ne kadar külfete katlanıyorsan o kadar nimetten faydalanman lazım.

Külfet ne kadar büyükse bunun nimeti büyük olur. Sosyal sigorta tekniği buna dayanır ve dolayısıyla ben halen ümidimi kaybetmiş değilim. Karamsar değilim. Daha seçime çok zaman var. Mart ayının son haftalarına doğru bir sürpriz olabilir.