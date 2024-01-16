16 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:43
İşçi masadan dev zamla ayrıldı! En düşük maaş 41 bin 500 lira oldu
Belediyelerde Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri devam ediyor. Çorum Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi için masaya oturdu. Uzun zamandır beklenen maaş artışı bu kez işçilerin yüzünü güldürdü. En düşük işçi maaşı 41 bin 500 liraya oldu.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: osmancikhaber.com.tr
İşçilerin toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Belediye ile personel zamda uzlaştı. Çorum Belediyesi yönetimi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 47 kadrolu daimi işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.
ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMIŞTI
Çorum Belediyesi’nde çalışan daimi işçinin ücretleri uzun süredir asgari ücretin altında kalmış ve mağdur olmuşlardı.
Sendika yönetimi ile belediye idaresi arasında yapılan görüşmelerde 16 bin 500 lira olan kadrolu işçilerin aylık maaş tutarı 41.500 liraya yükseltildi.
İŞÇİ MASADAN DEV ZAMLA AYRILDI
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Belediye işçilerinin ve sendikanın yeni maaş artışından dolayı memnun oldukları ifade edildi.