İşçi masadan dev zamla ayrıldı! En düşük maaş 41 bin 500 lira oldu

16 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:43

İşçilerin toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Belediye ile personel zamda uzlaştı. Çorum Belediyesi yönetimi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 47 kadrolu daimi işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMIŞTI

Çorum Belediyesi’nde çalışan daimi işçinin ücretleri uzun süredir asgari ücretin altında kalmış ve mağdur olmuşlardı.

Sendika yönetimi ile belediye idaresi arasında yapılan görüşmelerde 16 bin 500 lira olan kadrolu işçilerin aylık maaş tutarı 41.500 liraya yükseltildi.

İŞÇİ MASADAN DEV ZAMLA AYRILDI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Belediye işçilerinin ve sendikanın yeni maaş artışından dolayı memnun oldukları ifade edildi.