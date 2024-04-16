İŞKUR araştırması ortaya koydu, işçi sıkıntısı büyüyor! Maaş yüksek ama çalışan bulunamıyor

16 Nisan 2024 17:17 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:25

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İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı ve 6 diğer meslek olacak

İŞKUR'a göre geleceğin meslekleri yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı ve 6 diğer meslek olacak

İş gücü piyasasından yaklaşık 1 yıldır süren ara eleman krizi sürüyor. İŞKUR’un yeni araştırması da işçi sorununu gözler önüne serdi.

Araştırmada, işverenlerin en çok aradığı meslekler belli oldu. Bu meslekler arasında, konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı, ayakkabı imalatçısı, garson, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı, kaynakçı bulunuyor.

ÜNİVERSİTELER ARTTI, GENÇ İŞSİZ ÇOĞALDI

Araştırma yeni bir tartışma da başlattı. Özellikle Z kuşağının hayalleri arasında yer almayan mesleklere istihdamın nasıl olacağı merak edilirken, artan üniversite sayısının bir yandan da genç işsizliğe neden olduğu gündeme getirildi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI SINIRLANDIRILMALI

Eğitim Sosyoloğu Tunay Kamer, Haber Global’den Sibel Gülersöyler’e konuştu. Kamer, üniversite sayısının yeterli olduğunu belirterek, "Ülkemizde üniversite sayısının artması, özellikle Anadolu’da maddi imkânsızlıklar içinde yaşayan gençlerin yükseköğrenime erişimini sağlayabilmek açısından büyük önem taşıyor. Ancak üniversitelerde, verilen eğitimin kalitesi ile ortaya konan bilimsel çıktıların ve yapılan araştırmaların ölçümlenmesi ve mevcut istihdam verilerinin doğru okunması gerekiyor. Bunun için de ülkemizdeki sektörlerin istihdamda ihtiyaçlarının belirlenmesi; ihtiyaç fazlası öğrenci taleplerinin, bölümlerde veya programlarda kontenjan sınırlandırmasıyla başka alan ve bölümlere yönlendirilmesinin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

MEZUN OLMA ÇABASI İŞSİZ BIRAKIYOR

Kamer, üniversitelerdeki eğitimin geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması gerektiğinin de altını çizerek, şunları söyledi: "Üniversitedeki öğrencilerimizin kaliteleri birçok gelişmiş ülke ile aynı ya da daha üst seviyede denilebilir. Liselerden mezun olan öğrencilerimizin ortalaması gerçekten de gelişmiş ülkelerden aşağı düzeyde değil. Ülkede liseden mezun olan neredeyse herkes üniversite öğrencisi olmak için uğraşıyor. Hatta bu uğraş yıllarca sürebiliyor. Ülkemizdeki sistemin eksikliği ya da yanlışlığı tam olarak burada başlıyor"

"Ara elaman olarak tanımlanan işlerde çalışacak personel bulunamazken üniversite mezunlarının işsiz kalması buna en somut örneklerden. Üniversiteden mezun olan kişiler toplumda saygın kabul edilen ve ekonomik açıdan daha fazla gelir elde edilen beyaz yakalı işler olarak da tanımlanan sektörlerde görev almak için diğer sektörleri tercih etmiyor. Ara elemanların özlük haklarında yasal ve ekonomik açıdan düzenlemeler yapılması bu sektörlere yönelimin artmasını sağlayacaktır."

İNŞAAT SEKTÖRÜ DARDA, KALİFİYE ELEMAN YOK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nebioğlu ise ara eleman sıkıntısından yakınırken, "Birçok sektörde teknik eleman da bulunamıyor. Bu eksikliği sadece seramikçi, fayansçı, alçıcı olarak düşünmeyin. En basit kaba inşaatta başlayan, demir veya kalıp ustası bulunamıyor. Kalifiye eleman kesinlikle yok" değerlendirmesinde bulundu.

KİMSE ARA MESLEKLERDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karaman da, bazı dönemlerde siparişlere yetişmekte güçlük yaşandığını anlatırken, "Eğer siparişin varsa, yapamıyorsan, tek sebebi eleman olmamasından. Çoğu genç masa başı iş yapmak istiyor. Kimse ara mesleklerde çalışmak istemiyor. Ancak ara elemanlar günümüzde 50 bin TL'ye yakın maaş alıyor" dedi.