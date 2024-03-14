İslam Memiş altın için hem tarih hem seviye verdi

14 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:46

Her gün yeni bir rekor tazeleyen altın ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle perşembe gününü gerileyerek başladı. Ons altındaki düşüş gram tarafını da etkiledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı seviyelerini açıkladı.

İslam Memiş altının gelecek günlerdeki seyrine yönelik şunları kaydetti:

YATAY BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR

20 mart tarihinde Fed'in faiz kararı var. Karar sonrası piyasalarda yeniden bir fiyatlama olacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta boyunca baskı altında ve yatay bir süreç bizi bekliyor. Bu bir haftalık süreçte altın tarafında bir düşüş görülürse bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.

ONS ALTINDA GERİLEME DEVAM EDECEK

Gram altın serbest piyasalarda 2438 TL'ye kadar yükselmişti dün ise 2400 lira altına kadar geriledi. Ons altın fiyatında da bir gerileme görüldü. 2188 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD enflasyon verisi sonrası 2155 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın tarafında bu gerilemenin devam edeceğini düşüyorum.

TARİH VERDİ

Ancak gram altın tarafında bu geri çekilmeler sınırlı kalır. Çünkü güçlü dolardan destek buluyor. O yüzden ons altında öngördüğüm geri çekilmeler gram altını bağlamıyor. Gram altın tarafındaki düşüş için çok iyimser olmayın. Gram altın fiyatlarında Haziran ayında 2500-2700 lira seviyesi bizi bekliyor olacak. Yılın son çeyreğinde ise 3000 lira seviyesi bizi bekliyor olacak."