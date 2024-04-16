İsrail-İran geriliminde gözler altın piyasasında: Ekonomist Eryılmaz’dan dikkat çeken 3 bin TL tahmini!

16 Nisan 2024 22:21 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 22:30

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

TGRT Haber’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programına konuk olan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel piyasaların, İsrail İran gerilimi sonrası nasıl etkilendiğini yorumladı.

“SAVAŞA RAĞMEN İYİMSER”

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Atılan adımlar enflasyonu körükledi ama doğruydu. Karahan'dan gelen mesaj manidar. Petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti. İsrail, İran'a simgesel bir tepki verecektir. Altında yükseliş devam ediyor. Küresel piyasa savaşa rağmen iyimser. Dolar artmadı vatandaş satışa geçti. Gram altında pozitif bir hareket var." diye konuştu.

“ONS ALTINDA DÜŞÜŞ GÖREBİLİRİZ”

İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği hakkında da görüşlerini paylaşan Eryılmaz, altında gelebilecek bir düzeltmenin alım fırsatı olduğunu kaydederek, büyük bir düşüş beklemediğini ancak kısmi bir düşüş olabileceğini söyledi. Eryılmaz, "Dolar endeksi tarihi bir zirvede. Gerginlik azalırsa ONS altında düşüş görebiliriz." şeklinde konuştu.

“TARİHİ REKOR GÖRÜLEBİLİR”

Gram altınla ilgili tahminde de bulunan Eryılmaz şöyle devam etti:

“3. çeyrek gibi ONS altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar göreceğiz. 3 bin TL üstü seviyeler çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum.”