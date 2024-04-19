İstanbul Havalimanı'na ödül yağmuru! Dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında

19 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:15

Dünyanın en modern ve yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax'ın düzenlediği 'Dünya Havalimanları Ödülleri 2024'te en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı. İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerine de layık görüldü.

"ZİRVEDE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. İGA'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri'nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz.

"BUGÜNÜN DEĞİL YARININ DA KÜRESEL BULUŞMA MERKEZİ"

'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz."

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen törende İGA adına ödülleri, Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ile Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş aldı.