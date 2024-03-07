İstanbul, Paris ve Londra'yı solladı, konut fiyatları için çarpıcı analiz

07 Mart 2024 12:36 - Güncelleme : 07 Mart 2024 12:44

Türkiye konut fiyatları 2015 yılından bu yana kademeli olarak artış yaşadı. 2022 yılında fiyat artışları yüzde 168 ile rekor kırarken çarpıcı veriler ortaya çıktı.

9 YIL 12 KAT ARTTI

Yüksele enflasyon ve girdi maliyetlerinin artmasıyla Türkiye’de ev fiyatları tarihi rekorlar kırdı. Euronews’ta yer alan habere göre, İstanbul’daki bir dairenin fiyatı Paris ve Londra gibi ultra pahalı şehirlerle yarışıyor. Konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar “Veriler Türkiye'deki ev fiyatlarının nominal olarak dokuz yıl öncesine göre 12 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor” yorumu yaptı.

İsveç ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde 2015'ten bu yana konut fiyatlarının 'sadece' yüzde 4 arttı. Buna karşın Türkiye’nin bu ülkeleri geride bıraktığı fiyatların yüzde 166 arttığı Macaristan’ın takip ettiği belirtildi.

2023’TE YÜZDE 76 ARTIŞ

Haber analizde, Türkiye’deki konut fiyatlarının 2015 yılından bu yana kademeli olarak arttığı ancak 2021 yılında hızla yükselmeye başladığı vurgulanarak, “Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 168 arttığı 2022 yılında zirveye ulaşılmış, bunu 2023 yılında yüzde 76'lık bir artış izlemiştir” denildi.

ASIL DEĞİŞİM 2020’DE BAŞLADI

KPMG Türkiye Gayrimenkul ve İnşaat Bölüm Başkanı Görkem Yapan’ın "Asıl değişim 2020'den itibaren başlıyor. Bence ana nedenler, kur dalgalanmaları, Türk lirasının değer kaybetmesi, daha yüksek enflasyon oranları ve bunun sonucunda inşaat maliyetlerindeki artışın yanı sıra pandemi sonrası artan talep” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK EV RUSLARA SATILDI

Analizde, 2022 yılı itibariyle yabancılara satılan konutların en büyük bölümünü Ruslar’ın aldığı, onları İranlılar’ın takip ettiği ifade edildi.

Yapan açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların başlamasının ardından, her iki ülkeden de Antalya, İstanbul ve Mersin'e önemli bir göçmen akını oldu.

Sadece Antalya'da 2022'nin ikinci yarısında fiyatlar bir yılda yüzde 230 arttı. Antalya'da yabancı nüfus son iki yılda iki katına çıktı. Emlak fiyatları ve kiralar da hızla yükseldi. 2023 yılında Türkiye'de satılan 1,2 milyon konutun 35.000'i (yüzde 3) yabancılara satıldı ve yabancılara satılan bu konutların yaklaşık yüzde 30'u Ruslara satıldı”

SATIN ALMAK DAHA KARLI

Analizde konut fiyatlarının nominal olarak artmaya devam ettiği ancak enflasyonun gerisinde kaldığı değerlendirmesi yapıldı. Yapan konuya dair şunları kaydetti:

“Bu nedenle, reel anlamda son zamanlarda daha ucuz hale geliyorlar. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'de bir evin satış fiyatı kiranın yaklaşık 300 katıydı. Bu ortalama bir rakam.

Ancak şimdi kiralar çok yüksek ve oransal olarak kira artışı ev fiyat artışından daha yüksek. Bu da teorik olarak yatırımcıların evi satın almak için ödedikleri bedeli 300 aydan daha kısa bir sürede geri kazanabilecekleri anlamına geliyor"