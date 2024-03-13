İstifa ederek kıdem tazminatı almak mümkün! SGK Uzmanı aranan şartları tek tek açıkladı

13 Mart 2024 15:57 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:33

Emeklilik ya da başka durumlar için kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak isteyen pek çok kişi bulunuyor. Ancak kıdem tazminatını alabilme koşulları oluşsa da bazı SGK’lılar kıdem tazminatı hakkından yararlanamıyor. SGK’dan ‘alabilir’ yazısı pek çok kişide de kafa karışıklığına neden oluyor. Mevcut İş Kanunu ve yıllara göre yapılan düzenlemeler 1 gün farkla bile haklarda değişikliğe neden olabiliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber Canlı yayınında Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a konuk oldu ve tüm merak edilenleri detaylarıyla anlattı.

‘SGK YAZISIYLA KIDEM TAZMİNATI ALIRIM’ DİYENLERE KÖTÜ HABER

SGK Uzmanı İsa Karakaş, prim ve gün sayısını tamamlamış olsa bile kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak isteyenlere uyarıda bulundu. İşe giriş tarihlerine dikkat çeken İsa Karakaş, her çalışan bundan faydalanamıyor diyerek yıllar içinde değişikliğe uğrayan düzenlemelere dikkat çekti. Karakaş, 100 binlerce çalışanda kafa karışıklığına neden olan bu duruma açıklık getirerek şunları söyledi:

“Kıdem tazminatı alma koşulları zaten İş Kanunu’nda belirlenmiştir. Çoğu kişide ‘istifa ederek kıdem tazminatını alma’ konuşu kafa karışıklığına neden oluyor. Diyelim ki istifa ettiniz, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ‘kıdem tazminatını alabilir’ yazısı aldınız. Bu yazıya istinaden emeklilik müracaatında bulunuyorsunuz. Diyelimli emeklilik için değil, bu yazıyı alınca işveren size kıdem tazminatınızı vermek zorundadır. Ancak şimdiye kadar EYT’den kalma bir alışkanlık var. ‘15 yıl 3600 gün primim doldu, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yazıyı alırım. İşverene verir ben kıdem tazminatımı alırım” diyen 100 binlerce çalışan var. Bu çalışanlar yanılıyor. Çünkü artık 15 yıl 3600 gün prim bütün çalışanlar için geçerli bir koşul değil. EYT’ler için biliyorsunuz yaş koşulu yok. Prim gün sayısını getirdiği gün yazıyı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hemen alabiliyorlar. Yine kısmi EYT’li olanlar yine, yaş şartını yani kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak, yaş koşulu olmasa bile 3600 gün primleri varsa SGK’dan ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını alabiliyor.”

“SGK’DAN YAZI ALMA ŞARTLARI FARKLI, BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR”

SGK’dan yazı alamayan pek çok kişinin 1 günlük farkla bile kıdem tazminatını alamadığını dikkat çeken İsa Karakaş, “Ama 8 Eylül 1999 yılından sonra olay tamamen değişiyor. Ve düzenlemede de adaletsizlik var. Giriş tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında girenlerin yazı alma şartları farklıdır. 3600 ile ilgisi yoktur. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Ve burada aranan koşul nedir: Normal bir emeklilikte 7 bin gün primi olan SGK’dan bu yazıyı alabiliyor. 7 bin primi olmayan yani kısmi emeklilik hakkıyla almak isteyen 4500 gün primi olan herkes alamıyor. SGK burada, 4500 gün primi doldurmuş olsan bile, e az 25 yıllık sigortalılık süresinin olmasını istiyor. Sigortanın 25 yıl geriye doğru gitmesi lazım. 4500 gün primi olup, 2008 girişli olana 25 yıl eklendiğinde 2033 yılından önce alması mümkün değil. 1 Mayıs 2008’den sonra girenler için ise artık 25 yıl şartı yok. 4600 gün primi varsa hemen alabiliyor. Burada emeklilikte kademe bekleyenler için çok büyük bir adaletsizlik var.” diye konuştu.

“BU SORUNUN YASAYLA GİDERİLMESİ GEREKİYOR”

İsa Karakaş, SGK’nın kıdem tazminatı ile ilgili bu adaletsizliğinin düzenleme ile giderilmesi gerektiğini ifade etti. Karakaş, “Bu sorunun yasayla giderilmesi lazım. Burada çok büyük bir eşitsizlik var. Hatta bana bu sorular sıklıkla geliyor. Mesela 30 Nisan günü işe girmiş, 4700 günü primi var, ‘ben alabilir miyim?’ diyor. Hayır, alamazsın. 1 Mayıs’ta girmişse alabiliyor. Burada yapılan yasal düzenlemeler tüm boyutlarıyla ele alınmadığı için adaletsizlik söz konusu. Burada kesinlikle bir düzenleme yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI YAZISI İÇİN SGK'NIN ARADIĞI ŞARTLAR

İş Kanununa tabi olarak bir iş yerinde çalışan her işçinin en büyük arzusu hizmet akdinin sona ermesi hâlinde kıdem tazminatı hakkına kavuşmaktır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.

Tazminatın alınabileceği durumlar ise şu şekilde:

- İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olması veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

- Kadının evlenmesi hâlinde 1 yıl içinde işten ayrılması,

- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi ve

- Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma ile işçinin ölümü, hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

İSTİFA HALİNDE KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI VAR

Çalışanın stifa ederek kıdem tazminatı nı alabilmesi sınırlı hâllerde mümkün olabiliyor. Yaş hariç emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan alacakları “kıdem tazminatı alabilir” yazısını ibraz edip bu nedenle istifa etmeleri hâlinde kıdem tazminatına hak kazanıyor.