Japon Yeni 34 yılın en düşük seviyesinde! Dolar karşısında eriyor, ‘müdahale’ mesajı geldi

27 Mart 2024 11:01 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:02

Japon Yeni düşüşüne devam ediyor. 1990’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yenin 34 yıldan bu yana en zayıf seviyesine ulaşmasıyla piyasalarda müdahale beklentileri de arttı.

JAPON YENİ GİDEREK ZAYIFLIYOR

Japon yeni Çarşamba günü dolar karşısında yaklaşık 34 yılın en zayıf seviyesini gördü ve 151,97'ye kadar geriledikten sonra hafifçe güçlendi.

Yen, Ekim 2022'de ulaştığı önceki rekor düşük seviye olan 151,95'in altına geriledi.

MÜDAHALE MESAJI GELDİ

Japon yetkililer para birimine ilişkin sert ifadeler yayınlayan açıklamalar yaparken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin ülkenin "düzensiz Döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini" söylediği bildirildi.