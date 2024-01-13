Kampanyalar bitti, araç fiyatları yükseldi! Galericiden "Elinizi çabuk tutun" tavsiyesi

13 Ocak 2024 14:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:40

Yeni yıla girilmesiyle beraber otomobil piyasaları da hareketlendi. Galerilerin sıfır araçlarda yaptıkları kampanyaların bitmesiyle fiyatlar yukarı çıktı. Sıfırdaki artışın ikinci ele de yansıyabileceğini ifade eden uzmanlar araç almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini ifade etti.

BAZI ARAÇLARDA YÜZDE 25 GERİLEME OLDU

Galerici Ahmet Yurtlu, yeni yılla beraber bayilerin sıfır araçlardaki kampanyalarını bitirdiğini, bununla beraber ikinci el otomobil almanın tam zamanı olduğunu kaydetti. İkinci el otomobil piyasasını değerlendiren Galerici Ahmet Yurtlu, 2024 yılının ikinci el piyasası için toparlanma yılı olacağını belirtti.

Yurtlu, “İkinci elde 2024 yılı artık biraz toparlanma yılı olacak. 5-6 aydır otomotiv sektöründe ciddi bir düşüş yaşadık. Hem araç satışlarının durması hem fiyatların bazı araçlarda yüzde 15 ile 25 arasında geri çekilme oldu.

SIRADAN BİR ARABA 1 MİLYON TL

Bunun sebepleri var. Daha önce olması gerekenden çok daha fazla bir artış vardı. Piyasa onun düzeltmesini yaptı. Fakat 2024 yılında biraz daha durağan, biraz daha oturmuş bir piyasa bekliyoruz. Bunun için de faiz oranlarının yüksek olması, bankaların kredi kullandırmaması, vatandaşın alım gücünü gerçekten etkiliyor.

Çünkü araç fiyatları ciddi bir meblağlara ulaştı. Bugün normal binebilecek bir araba 1 milyon civarında. Fonlamadan bunu almakta zorlamaya başladı. Onun için yatay bir seviye oluştu" dedi.

MİNİMUM YÜZDE 5 ARTIŞ YAŞANDI

Fiyatların da 2024 yılında oturacağını kaydeden Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarında artışlar yaşandığını dile getirerek, "Ocak ayı itibarıyla fiyatlarda ufak tefek artışlar görmeye başladık. Bunun sebebi bayiler satışlarını tamamladığı ve hedeflerini tutturmak için kampanyalar yaptılar. Bu kampanyaların sona ermesiyle bazı araçların fiyatlarında yüzde 10-15 ama minimum yüzde 5 bir artış yaşandı. Bunun da ikinci ele bir etkisi oldu.

ARAÇ ALMAK İSTEYENLER HIZLI DAVRANMALI

Ocak ayının başında bunu gördük. Yavaş yavaş fiyatların arttığını görüyoruz. Bu süreç doğru değerlendirilmeli. Kısa vadede araç almak isteyenlerin biraz hızlı davranması lazım. Çünkü bu saatten sonra kış modundan çıkılmasıyla fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz. Geçen yıllarda yaşadığımız fiyat artışlarını yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çok fahiş fiyatlar artmayacak ama enflasyonun etkisi ve kampanyaların bitmesiyle bir fiyat düzenlemesi tekrar gelecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.